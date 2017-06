O 80% das persoas maiores que sofre gripe está sen vacinar, segundo expertos en xeriatría

O 80% das persoas maiores que sofre gripe está sen vacinar, segundo púxose de manifesto no 59 Congreso Internacional de la Sociedad Española de Geriatría e Gerontología (SEGG) e o 29 Congreso Internacional da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía (SGXX).

Estes datos abordáronse coincidindo coa presentación, no marco deste congreso que se celebra na Coruña, da publicación 'Recomendacións de vacinación para adultos e maiores' que busca servir de referencia a profesionais sanitarios na súa práctica asistencial.

Respecto diso, no congreso púxose de manifesto que, fronte ao sistema de vacinación masivo na infancia, as vacinacións de adultos "non ten o mesmo apoio nin prioridade", sinalou o presidente da SEGG, José Antonio López Trigo.

Ademais, no congreso incidiuse no feito de que "non acaben de arrincar" as taxas de vacinación a pesar dos casos de mortalidade da gripe. En concreto, incidiuse no feito de que en 2016 producísense "352 mortes por gripe. das que o 59 por cento corresponden a persoas non se había vacinado", precisan os organizadores.