Máis de 300 nenos participarán nun torneo de fútbol sala en recordo aos 'heróes do Orzán'

Uns 350 nenos e nenas de entre 6 e 12 anos de 32 clubs de fútbol sala galegos participarán, entre o 15 e o 18 de xuño, no torneo de fútbol sala 'Memorial Heróes do Orzán 2017', en recordo do tres policías nacionais falecidos durante o intento de rescate, en 2012, dun mozo eslovaco, que tamén morreu en augas da praia do Orzán.

Foto Dipu: 350 Nenos E Meniñas Participan Non Torneo De Fútbol sala ?Memorial He | Fonte: Europa Press

Esta nova edición, presentada na sede da Deputación, celebrarase nos pavillóns deportivos do Ventorrillo, San Francisco, Barrio das Flores e Novo Mesoiro, na cidade herculina.

Á presentación, asistiron o deputado responsable da área de Deporte e Xuventude da institución provincial, Jose García Liñares; o presidente da Fundación Inmdecum, organizadora do campionato, Marcelino Lúa, e familiares e compañeiros do tres axentes falecidos, Rodrigo Maseda, Javier López e José Antonio Villamor.

Coa celebración deste evento, ademais de promocionar o deporte de base, a Deputación quere contribuír a que a memoria dos 'heróes do Orzán' "non caia no esquecemento", apuntou García Liñares. Pola súa banda, os familiares dos axentes agradeceron esta iniciativa e cualificaron o evento como "unha tristeza alegre".