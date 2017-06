A Policía Local de Ponteareas (Pontevedra) intercepta a un condutor ebrio ao que pouco antes advertiu que non conducise

Axentes da Policía Local de Ponteareas (Pontevedra) instruíron dilixencias xudiciais por un suposto delito contra a seguridade viaria a un home ao que localizaron conducindo baixo os efectos do alcol despois de advertirlle cando estaba parado de que non o fixese.

Segundo informou o Concello de Ponteareas, unha patrulla da Policía Local observou que dentro dun vehículo había un home que durmía no posto do condutor, polo que se aproximou para interesarse polo seu estado de saúde.

Os axentes decatáronse de que o home estaba afectado o consumo de bebidas alcohólicas, polo que lle informaron de que no estado no que se atopaba non podía conducir. No entanto, localizáronlle posteriormente circulando.

Así, déronlle o alto e realizáronlle a proba de alcoholemia, na que arroxou un resultado que quintuplicaba a taxa legalmente establecida, polo que lle instruíron as correspondentes dilixencias xudiciais e será chamado a asistir a un xuízo rápido.