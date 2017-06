Sae ileso o condutor dun vehículo que impactou contra un muro en Nigrán (Pontevedra)

O condutor dun vehículo que impactou contra o muro dunha casa no municipio pontevedrés de Nigrán resultou ileso, segundo informou o CIAE 112 Galicia.

O coche sufriu unha saída de vía ao redor das 15,10 horas deste venres e terminou chocando contra o muro dunha casa. A consecuencia do impacto, o vehículo acabou encima dun contador e unha tubaxe de gas.

No entanto, o condutor resultou ileso. O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia puxo a situación en coñecemento de Urxencias Médicas, dos Bombeiros do Baixo Miño, do GES de Val Miñor, de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

A tubaxe de gas sobre a que quedou o coche non se viu afectada. Con todo, o persoal da central de emerxencias alertou á empresa responsable da subministración, para garantir a seguridade dos efectivos de emerxencia no momento no que se retirou o vehículo do lugar.