AMP.- A Policía busca un coche que se deu á fuga e cuxos ocupantes encañonaron a outro condutor en Sárdoma, Vigo

A Policía Nacional puxo en marcha un dispositivo de procura para localizar a un coche que se deu á fuga e cuxos ocupantes encañonaron cun arma de fogo a un condutor, na rúa Miraflores, na parroquia viguesa de Sárdoma.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes policiais, os feitos ocorreron sobre as 17,00 horas deste venres, cando un coche ocupado por varias persoas chocou intencionadamente contra outro vehículo para obrigarlle a deterse, á altura do número 30 da rúa Miraflores.

Do primeiro coche saíron tres persoas e unha delas encañonó ao condutor do outro vehículo, á vez que lle cominaba a que lle entregase "todo o que levaba".

Con todo, e dado que neses momentos comezou a congregarse xente nesa rúa, os atacantes optaron por volver ao seu coche e déronse á fuga en dirección á Avenida de Madrid.

A Policía puxo en marcha un despregamento de procura para tratar de localizar o coche fuxido e os seus ocupantes. Así mesmo, deuse aviso a outras forzas de seguridade como Garda Civil e Policía Local para que colaboren na procura.

DETENCIÓN

O home que foi encañonado, que ten antecedentes policiais, asegurou aos axentes que non coñecía aos asaltantes e que estes non lograron levar nada.

Fontes policiais sinalaron que os efectivos intervenientes sospeitaron das explicacións do home, polo que procederon a facer un rexistro do seu vehículo. Así, os policías atoparon no coche unha bolsa con certa cantidade de droga, polo que se procedeu á detención desta persoa.

Aínda que non se descarta ningunha liña de investigación sobre o ocorrido, unha das hipóteses que cobra forza é que o incidente non é un simple intento de roubo e podería estar relacionado cun axuste de contas por tráfico de estupefacientes.