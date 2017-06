O Eixo Atlántico aproba a súa Axenda Urbana para os próximos 10 anos, a partir da que creará un plan de acción

O Eixo Atlántico aprobou, tras un proceso de case dous anos, a súa Axenda Urbana, pola que establece as prioridades para o desenvolvemento das cidades da Eurorrexión para os próximos 10 anos, e senta as bases sobre as que creará un plan de acción que lanzará o ano que vén.

Foto: Congreso Eixo | Fonte: Europa Press

O texto foi aprobado tras un congreso celebrado este xoves e venres en Braga (Portugal), no que participaron máis de 250 persoas de diferentes sectores, ás que se sumaron outros 200 participantes no acto de conmemoración dos 25 anos de historia do Eixo Atlántico, celebrado no Theatro Circo de Braga --onde completou o aforamento--.

Así as cousas, a Axenda Urbana, que foi desenvolvida por académicos e axentes sociais e é a primeira axenda estratéxica urbana de carácter transfronteirizo que existe en Europa, propón pautas de funcionamento coordinado no relativo ao sistema urbano organizado; crecemento e emprego; o desafío da sustentabilidade; e a cidade integradora e participativa.

No relativo ao acto polo 25 aniversario, o organismo resaltou que "se configurou como unha auténtica exaltación europeísta" e unha posta en valor da colaboración entre España e Portugal, onde tanto o proxecto europeo de Jacques Delors, como Fernando Gomes e Eneko Landáburu foron recoñecidos coas medallas do Eixo Atlántico.

Estes actos contaron coa participación de expertos, políticos, membros de colectivos sociais e empresariais de ambos os lados do Miño, aínda que o Eixo Atlántico chamou a atención sobre "a ausencia" de representantes da Xunta de Galicia.