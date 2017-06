O Rei asina en Astaná o Real Decreto de concesión a Ignacio Echeverría da Gran Cruz do Mérito Civil

O Rei Felipe V asinou este venres en Astaná (Kazajistán) o Real Decreto aprobado polo Consello de Ministros para a concesión a Ignacio Echeverría, o español falecido nos atentados de Londres do pasado sábado, da Gran Cruz do Mérito Civil.

O monarca, que se atopa en Astaná para asistir á inauguración da exposición internacional 'A Enerxía do Futuro' xunto ao ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, asinou o Real Decreto na Embaixada de España tras asistir á cea con todos os xefes Estado presentes.

Deste xeito, o Real Decreto polo que se lle concede a Gran Cruz do Mérito Civil a título póstumo ao "heroe" Ignacio Echeverría, segundo destaca Casa Real, poderá publicarse este mesmo sábado no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Está previsto que os restos mortais de Ignacio Echeverría cheguen este mesmo sábado á base aérea de Torrexón de Ardoz (Madrid) nun avión militar que tamén trasladará á familia.

A Orde do Mérito Civil, creada polo rei Alfonso XIII en 1926, dedícase na actualidade a premiar os méritos de carácter civil de persoal dependente das Administracións Públicas, ou por persoas alleas a esta que prestasen "relevantes servizos ao Estado, con traballos extraordinarios, proveitosas iniciativas ou con constancia exemplar no cumprimento dos seus deberes", segundo consta no Regulamento que a regula.

A orde consta de sete graos, dos que o Colar é o de maior rango --ao Rei correspóndelle o seu uso vitalicio e o último en recibir esta condecoración foi o que fose presidente mexicano Felipe Calderón en 2012-- e a Gran Cruz o segundo. Así, a Gran Cruz adoita concederse a altos cargos da Administración, xenerais dos Exércitos e da Garda Civil, ou a persoas relevantes.