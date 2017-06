A Xunta iniciou xa a apertura do procedemento para declarar ben de interese cultural (BIC) as técnicas construtivas da carpintaría de ribeira como "manifestación do patrimonio inmaterial" desta comunidade.

Diso informou a través dun comunicado de prensa, no que detallou que agora se abre un período de información pública de tres meses para recibir alegacións e que o expediente debe resolverse nun prazo máximo de 24 meses.

Tamén deu conta de que o procedemento recolle unha serie de medidas de salvagarda do patrimonio referido, como as técnicas construtivas e un censo de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia.