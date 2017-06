A Asociación Forestal de Galicia organiza unha xornada sobre 'O porvir do eucalipto' na Comunidade

A Asociación Forestal de Galicia, como clausura da súa XXXI Asemblea Anual, organizou un coloquio sobre 'O porvir do eucalipto en Galicia', que terá lugar este sábado no Parador de Monforte (Lugo).

Segundo explicou a Asociación, os propietarios forestais, as comunidades de montes veciñais, os viveristas e as empresas de servizos forestais, así como a industria madeireira, están "moi preocupados pola aparición de borradores e propostas de normativas que afectan á produción de eucalipto".

Fronte a isto, apostan por que a opinión dos silvicultores, os científicos e os técnicos competentes "sexa escoitada e considerada".

Para iso, convidan os axentes do sector a participar neste coloquio, que será moderado por Roque Martínez Soalleiro, enxeñeiro de Montes e catedrático de Produción Vexetal da Universidade de Santiago.

Entre outras cuestións, analizarase a lexislación en Galicia en relación coa de Portugal, Asturias, Cantabria e País Vasco; o impacto das medidas de regulación no interior de Lugo e Ourense; a produción e demanda industrial de madeira de eucalipto; a evolución de prezos e as tendencias futuras; a riqueza e emprego asociado a esta especie; a percepción da paisaxe ou os riscos sanitarios do eucalipto de cara ao futuro, entre outras cuestións.