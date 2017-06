Ao heroe do monopatín apuñalárono polas costas

A causa da morte do español Ignacio Echeverría no atentado de Londres do pasado 3 de xuño debeuse á ferida producida por unha puñalada nas costas, segundo consta no certificado de defunción, tal e como confirmaron a Europa Press fontes do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación.

Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

As mesmas fontes informaron de que os restos mortais do español que se enfrontou aos terroristas co seu monopatín na capital británica chegarán este sábado pola tarde á base de Torrejón de Ardoz (Madrid).

No mesmo avión viaxarán os seus familiares, acompañados polo embaixador de España en Londres, Carlos Bastarreche, e o cónsul José Rise. Á súa chegada a Madrid serán recibidos pola directora xeral de Asuntos Consulares, Vitoria González-Bueno Catalán de Ocón e polo subsecretario do Ministerio de Exteriores, Cristóbal González-Aller.

Tras varios días sen coñecer a súa situación, os familiares de Ignacio Echeverría puideron ver o seu corpo o xoves e mostraron a súa intención de repatrialo canto antes. Os ministros de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Ignacio Dastis, e do Interior, Juan Antonio Zoido, afirmaron que farían o posible para que a repatriación non se demorase máis.

Este venres, o Consello de Ministros aprobou este venres conceder a Echeverría a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a título póstumo, "a máis alta condecoración do Estado para supostos como este", segundo explicou o ministro portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo.

"Un home de ben, un cidadán exemplar que nesa noite tráxica tivo un comportamento certamente heroico tentando salvar a unha moza", dixo o portavoz na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.