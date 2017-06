Un incendio en Moaña (Pontevedra) calcina por completo un estaleiro de madeira

Un incendio declarado esta madrugada en Moaña (Pontevedra) calcinou por completo un estaleiro de madeira, segundo os datos do 112.

O lume declarouse na rúa Concepción Arenal sobre as 2,50 horas e quedou controlado cara ás 4,00 horas.

Ninguén resultou ferido, tal e como apuntou o 112, aínda que as lapas chegaron a pór en risco un centro de saúde, a Casa do Mar e unha vivenda particular.

A factoría e todo o material que se almacenaba no seu interior quedou destruído, ata o punto de que unicamente quedan en pé as paredes.