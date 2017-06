“Perdemos o medo a ganar e facernos cargo”

Dende Galicia, acudiron os alcaldes de varias cidades gobernadas polas coalicións, Santiago e A Coruña, entre outros. Xulio Ferreiro, edil da Coruña, reivindicou o cambio político que supuxo para a esquerda a chegada ao poder de candidaturas como a da Marea Atlántica.

Noriega na súa intervención no encontro das Cidades Sen Medo

“O noso foi unha batalla contra o medo, hai dous anos perdemos o medo a ganar e a facernos cargo, a dalrlle a volta as nosas cidades, por arriba o que estaba abaixo e dentro o que estaba fóra”, dixo no acto político. Na súa opinión "a política e o desexo de igualdade son as barricadas máis poderosas contra o fascismo”

Tamén Martiño Noriega, alcalde de Compostela, incidiu na necesitade de que a esquerda non teña medo a gobernar. O representante de Compostela Aberta trazou as raíces do cambio en Galicia ao movemento Nunca Máis.

"Non tivemos medo cando tivemos que recoller o chapapote nas nosas praias. Non tivemos medo cando centos de milleiros berramos Nunca Máis!. Non houbo medo cando o Estado desapareceu e xurdíu a nación cívica, unha marea de dignidade e enchemos as prazas de indignación colectiva!", argumentou dende o estrado.

O acto de onte de “Ciudades sen medo, redes globais de refuxio e esperenza” rematou cos alcaldes sobre o escenario cunha pancarta crítica coa política negacionista de Donald Trump sobre o cambio climático.

Xulio Ferreiro na súa intervención no encontro das Cidades Sen Medo

O evento serve como reivindicación do papel das candidaturas de confluencia despois de dous anos de que chegaran ao poder en moitas localidades. Tamén busca tecer redes globais entre opcións políticas deste tipo, feminizar a política e frenar a extrema dereita.