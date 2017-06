A Xunta inicia a implantación da teleasistencia a enfermos crónicos na provincia de Pontevedra

O Sergas implantará este mes o programa Telea, unha ferramenta de teleasistencia a enfermos crónicos, en dous centros de saúde de Forcarei (Pontevedra).

Este programa, que xa funciona nos centros de saúde de Santa Comba e Mazaricos (A Coruña), permite que os pacientes poidan tomarse a tensión ou medirse o azucre na súa propia casa e rexistrar os resultados para que se inclúan na historia clínica.

Pola súa banda, o profesional responsable do seu control pode monotorizar as súas constantes e comunicarse co paciente se fose necesario, tanto por vía telefónica como por videoconferencia ou presencialmente.

Como indicou a Xunta a través dun comunicado, está previsto que este programa funcione en dous centros de saúde de cada unha das sete áreas sanitarias antes de que finalice este ano.

Para seleccionar os centros utilizáronse criterios de prevalencia de enfermidades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 ou insuficiencia cardíaca estable, entre outras), o envellecemento e a dispersión poboacional.