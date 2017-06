O PSOE de Camariñas apoia ao alcalde con informes que amparan que siga no seu cargo ata que se resolva o recurso

O PSOE de Camariñas emitiu este sábado un comunicado para apoiar ao alcalde, Manuel Valeriano Alonso de León, esgrimindo informes que amparan que se manteña no cargo ata que se resolva o recurso presentado.

"Conta co total e absoluto apoio de todos os membros do Grupo Municipal Socialista sen excepción", remarca no texto, no que descarta dimitir por agora, tras ser inhabilitado por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación coa contratación dun compañeiro de partido para un emprego temporal do concello.

Ademais, tras coñecer un informe da secretaria municipal que referenda a visión da oposición de que debe abandonar o seu posto, os socialistas camariñanos aseguran ter outros "radicalmente distintos".

Así pois, advirten de que forzar a saída do rexedor podería dar lugar a "unha situación inxusta e con efectos irreversibles" no caso de que a Xustiza acepte o seu recurso. "Que ocorrería se, como esperamos, os tribunais fallan favorablemente? Como devolver as cousas ao seu estado inicial?", inquiren.

Exposto isto, o PSOE de Camariñas lamenta que "o que menos interesa á coalición PP-BNG neste caso é facer xustiza". Pola súa banda, reitera a "plena confianza" na "inocencia" e a "honradez" do primeiro edil.