Case un centenar de persoas concentráronse este sábado pola mañá na Praza do Obradoiro para defender a celebración do referendo catalán despois de que o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, anunciase este venres a data e a pregunta do referendo, que se prevé celebrar o próximo 1 de outubro.

Concentración a favor do referendo catalán en Santiago | Fonte: Europa Press

O encargado de ler o manifesto foi o escritor galego Suso de Toro, quen o fixo en catro idiomas: galego, catalán, castelán e inglés. É máis, o feito de pronuncialo neste último idioma chamou a atención de múltiples peregrinos, quen interromperon o seu camiño para escoitar.

"Estamos aquí pola democracia e a liberdade", comezou a ler Suso de Toro, para logo demandar un Estado que "protexa" aos seus cidadáns en lugar de "encerralos", ademais de permitirlles "decidir o seu destino libremente".

A continuación, fixo fincapé en que "non se pode construír un país democrático sometendo aos cidadáns pola forza", á vez que criticou "a utilización partidista" que, en opinión dos manifestantes, faise dos fiscais e da "policía política secreta".

CESAR A "CAMPAÑA DE HOSTILIDADE"

Por iso, demandou ao Goberno central un "cambio de actitude", así como que cese a "campaña de hostilidade" e os "ataques contra o Estatut": "Non queremos ser carceleros dos nosos compatriotas".

Tras finalizar a lectura do manifesto, os participantes na concentración votaron simbólicamente nunha urna que estaba colocada encima dunha bandeira estendida sobre a Praza do Obradoiro e que puña o seguinte: 'Via lliure á democràcia, 11S 2015'.

En concreto, esta lema refírese a a Diada de Cataluña de 2015, a cal estivo marcada pola celebración da Vía Libre á República Catalá, organizada pola plataforma "Ara és l'hora" --Agora é a hora--. Esta foi unha concentración multitudinaria que encheu un tramo de 5,2 quilómetros da avenida Meridiana de Barcelona o 11 de setembro de 2015 co obxectivo de reivindicar a independencia de Cataluña.

Pero ademais de colocar esta bandeira, varios dos participantes portaron unha pancarta que rezaba o seguinte: 'Isto vai de democracia'. Sostendo esta pancarta estaban a deputada do BNG no Parlamento galego, Montse Prado; o portavoz deste partido no Concello de Santiago, Rubén Cela; a eurodeputada nacionalista, Ana Miranda; o membro da coordinadora de En Marea Mario López Rico; a senadora do PDeCAT Beth Abad; e Joam Péres, de Causa Galiza, entre outros.

SENTAR A NEGOCIAR

Pola súa banda, a senadora do PDeCAT, en representación do Goberno catalán e das forzas políticas catalás, confía en que os cidadáns poidan votar o próximo 1 de outubro. "O president non perde a esperanza para que o Goberno sente nunha mesa para negociar e obter unha resposta boa para Cataluña e España", subliñou.

A esta opinión sumouse o membro da coordinadora de En Marea Mario López Rico, quen defendeu que a cidadanía "ten dereito a decidir de que maneira quérense vincular ou non ao Estado español".

Pola súa banda, a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, asegurou que apoiar o referendo é "unha cuestión de democracia": "Votar é un dereito", apostilou. Pola súa banda, o portavoz do Bloque no Concello de Santiago, Rubén Cela, fixo fincapé en que "ningún demócrata de verdade pódelle ter alerxia ás urnas e a que un pobo se exprese libremente".

"GALICIA NON VAI A ESTAR AUSENTE"

"Estamos esperanzados de que se abra un novo escenario no marco do Estado español para superar un marco do estado autonómico absolutamente errado, e nese novo escenario estamos convencidos de que Galicia non vai estar ausente, senón que tamén será protagonista", confiou Cela.

Pola súa banda, Jaume, un dos organizadores do acto, confía en que o referendo se poida celebrar e en que "non haxa sorpresas de última hora": "É un problema político que non se pode xudicializar", resolveu.

Os partidos, asociacións e sindicatos que apoiaron esta concentración son os seguintes: Ceivar, Mar de Lumes, A Gentalha do Pichel, SDC.Condado, Agora Galiza, Causa Galiza, CxG, En Marea, BNG, Galiza Nova, PCPG, Briga, Erguer, CUT e CIG.