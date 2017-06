Galicia, sexta comunidade en número de farmacias en liña, con case un 7% do total

Galicia é a sexta autonomía cun maior número de farmacias en liña, ao alcanzar un 6,92 por cento do total do Estado, unha clasificación na que Cataluña, Andalucía e Madrid lideran a presenza de boticas españolas no espazo en liña con preto do 50 por cento do total nacional, concretamente o 47,50 por cento, mentres que no lado oposto sitúanse A Rioxa, Ceuta e Melilla, as cales xuntas non chegan ao un por cento, quedándose no 0,84 por cento.

Farmacia | Fonte: Europa Press

Algo máis dunha de cada catro farmacias con presenza en liña teñen a súa sede nas provincias de Madrid e Barcelona, para ser máis precisos o 27,01%. A moita distancia séguenlles Valencia e Alacante, cuxa suma queda no 9,25%.

Estes son algúns dos datos que se desprenden do II Estudo sobre a presenza dixital da farmacia en España, 'Evolufarma', que recolle datos de presenza en liña de 3.159 farmacias entre 15 de decembro de 2015 e o 15 de xaneiro de 2016.

A priori, o obxectivo foi identificar aquelas farmacias con sitio web e/ou outro tipo de presenza en medios en liña, especialmente en Facebook e Twitter, aínda que tamén se completou coa presenza noutras plataformas sociais.

E é que, a presenza en liña das farmacias incrementouse nun 32,51% con respecto ao anterior estudo de Evolufarma, o que demostra que o sector está a tentar actualizarse aos novos modelos económicos e á nova normativa a unha gran velocidade. Especialmente reseñable é o incremento de webs de farmacias cun crecemento de algo máis do 50% e das tendas en liña co 60%.

Outro punto destacable é o incremento de blogues e fanpages que roldan o 85% con respecto ao anterior estudo, o que deixa entrever que as boticas españolas ampliaron o uso das diferentes ferramentas de mercadotecnia dispoñibles no espazo en liña.

PRESENZA DE FARMACIAS EN LIÑA POR CCAA

Cataluña, Andalucía e Madrid lideran a presenza das boticas españolas no espazo en liña e supoñen preto do 50% do total, concretamente o 47,50%. No outro lado atopamos A Rioxa, Ceuta e Melilla, as cales xuntas non chegan ao 1%, quedándose no 0,84%.

Algo máis dunha de cada catro farmacias con presenza en liña teñen a súa sede nas provincias de Madrid e Barcelona, para ser máis precisos o 27,01%. A moita distancia séguenlles Valencia e Alacante, cuxa suma queda no 9,25%.

Por CCAA, a porcentaxe de farmacias con presenza en liña lidérao Cataluña cun 19,42% e séguenlle Andalucía (15,75%), Madrid (12,33%), Comunitat Valenciana (10,31%), Castela e León (7,02%), Galicia (6,92%), Castela-A Mancha (5,34%), País Vasco (4,10%), Illas Canarias (3,96%), Aragón (3,63%), Estremadura (2,59%), Navarra (1,88%), Asturias (1,88%), Murcia (1,71%), Illas Baleares (1,61%), Cantabria (0,84%), A Rioxa (0,54%), Ceuta (0,17%) e Melilla (0,13%).

Se se analizan os datos por provincias, o ranking encabézao Barcelona cun 14,47%, seguido de Madrid (12,54%) e xa con porcentaxes menores Valencia (5,03%), Alacante (4,22%), Sevilla (3,22%), A Coruña (3,15%), Zaragoza (2,58%), Xirona (2,38%), Málaga (2,21%), Córdoba (2,18%), Cádiz (2,15%) ou Granada (2,08%).

Na zona media sitúase Santa Cruz de Tenerife (2,08%), Biscaia (2,04%), Toledo (1,94%), Asturias (1,88%), Navarra (1,88%), Pontevedra (1,74%), As Palmas de Gran Canarias (1,68%), Murcia (1,68%), Badaxoz (1,61%), Illas Baleares (1,61%), Tarragona (1,61%), Xaén (1,54%), León (1,54%), Almería (1,48%), Valladolid (1,41%) , Guipúzcoa (1,24%), Cidade Real (1,17%), Lugo (1,17%), Castelló (1,11%), Huesca (1,04%), Lleida (1,04%) e Albacete (1,01%).

Finalmente, as provincias cunha menor presenza de farmacias en liña son Salamanca (1,01%), Cáceres (0,97%), Cantabria (0,87%), Ourense (0,84%), Áraba (0,80%), Burgos (0,77%), Guadalaxara (0,77%), Palencia (0,74%), Huelva (0,64%), Zamora (0,60%), A Rioxa (0,54%), Cuenca (0,44%), Ávila (0,40%), Segovia (0,27%), Soria (0,23%), Teruel (0,23%), Ceuta (0,17%), Melilla (0,13%).

Doutra banda, o estudo inclúe un apartado de farmacias con presenza en liña que non cumpren estritamente coa lexislación autonómica vixente, é dicir "de dubidosa legalidade". Esta clasificación menos honrosa encabézaa Madrid cun 33%, seguida de Galicia (18%), Canarias (11%), Aragón (10%), Estremadura (7%), Navarra (5%), Asturias (5%), Murcia (5%), Illas Baleares (4%) e Cantabria (2%).

AUMENTO DA VENDA DE MEDICAMENTOS EN LIÑA

É posible que fose a confianza que xera a aplicación deste tipo de medidas as que permitisen o crecemento da venda de medicamentos en liña en España ou a maior conexión dos internautas cos distintos establecementos en liña, con todo, sexa como sexa, a realidade é que os menores prezos e a comodidade que ofrece a compra en liña son vantaxes moi atractivas que poden xustificar en gran medida o auxe destes ecommerce.

Unha dos pioneiros na venda de medicamentos en liña foi a Farmacia Porto Banús, https://www.farmaciapuertobanus.com/, farmacia de referencia na Costa do Sol. Naceron en 1989, e desde entón contan cun equipo formado por profesionais e técnicos farmacéuticos. O benestar de cada paciente, a mellora da calidade de vida e o asesoramento personalizado fíxolles destacar desde hai case dúas décadas.

COMPRAR POR INTERNET, UNHA NORMATIVA ESIXENTE

A lexislación aplícase e móstrase estrita no que á venda de medicamentos en liña refírese. Unha das directrices que máis dificultade presenta para as farmacias en liña é a que ten relación coa prohibición expresa de que exista algún contido publicitario, do tipo que sexa, nos lugares da web nos que se presenten os medicamentos dispoñibles para a venda.

Isto implica que nunca estarán permitidas as promocións de tipo 2x1 en medicamentos nin a exhibición de mensaxes publicitarias nas páxinas nas que estes sexan vendidos. A farmacia en liña https://www.farmaciapuertobanus.com/ é a única web na actualidade que implementou un dobre buscador para cumprir de maneira estrita esta normativa.

Na páxina de inicio da farmacia, pódense apreciar dous tipos de buscadores: un para os produtos de parafarmacia e outros para os medicamentos cumprindo así as esixentes regras impostas pola lexislación correspondente.