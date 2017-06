A Xunta destina máis de 550.000 euros a axudas para as Anpas que xestionan comedores escolares

A Xunta destinará case 553.000 euros a axudas destinadas ás asociacións de pais que xestionan comedores escolares en centros públicos neste ano.

Así, como explicou a través dun comunicado, con esta subvención financiarase un máximo do 50 por cento do custo do servizo: desde os menús á vixilancia dos alumnos e o desenvolvemento de programas complementarios de promoción da saúde.

O curso pasado foron 95 as asociacións beneficiadas destas axudas, posto que se atendeu a "todas as que cumprían os requisitos". Trátase, segundo o Goberno galego, do 95 por cento das solicitudes presentadas.