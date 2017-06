Un festival valenciano de teatro presenta unha estrea absoluta, outra nacional e unha homenaxe a Valle-Inclán en galego

O festival Terceira Setmana presentará este domingo un 'menú' cultural que inclúe unha estrea absoluta, outra nacional e unha homenaxe a Valle-Inclán, destacan os impulsores do certame teatral a través dun comunicado.

Así, o certame pon en cartel, en estrea absoluta, a obra de teatro 'Barbados, etcétera', escrita e dirixida por Pablo Remón (finalista do Premio á Mellor Autoría Revelación nos Premios Max 2016), que volve ao certame despois da aplaudida '40 anos de paz', que presentou na primeira edición.

Esta nova produción da compañía La_Abducción, que se representará na Sala Russafa ás 19.00 horas, é unha tripla función inspirada na tradición do teatro anglosaxón de agrupar obras breves que comparten resonancias, temas ou estilos.

En 'Barbados, etcétera', Pablo Remón volve brindar unha mostra da súa aceda intelixencia á hora de radiografiar a sociedade do noso tempo.

Dous actores narran unha historia. Quen son? De onde veñen? Imposible sabelo. Ás veces, son a parella; outras, non. Ás veces, coinciden no que contan; outras, contradinse, inventan, escurecen, amenten. Eles son, á súa vez, outra parella. Coa súa parte de combate, coa súa parte de aventura, coa súa parte de amor. Tamén co ruído que os acompaña, é dicir, a desmemoria, a incomunicación e o desamor. E os tres comparten a illa de Barbados como punto de fuga, como espazo imaxinario, explican.

Pola súa banda, a compañía británica de danza contemporánea Humanhood únese á listaxe con 'Orbis', peza que se representa por primeira vez en España tan só un mes despois da súa estrea absoluta en Londres. A actuación, de carácter gratuíto, desenvolverase na Praza do Patriarca ás 19.30 horas.

Dous intérpretes, un espazo non convencional e unha posta en escena visualmente impactante para un ritual contemporáneo que revisita a importancia e o misticismo que a Lúa ocupa na historia da cultura humana. Para lograr a conexión sensorial cos espectadores válense dun tapiz negro de case dez metros de diámetro e unha instalación sonora de 360 graos. 'Orbis' é "un billete para unha viaxe espectacular" que levará aos seus pasaxeiros máis aló dos límites do planeta Terra. A obra foi coproducida por Without Walls Concortium, Brighton Festival, Norfolk&Norwich Festival e Déda Derby.

O VALLE-INCLÁN "MÁIS RADICAL"

Ademais, Marta Pazos regresa a Terceira Setmana como directora desta produción, encargo do Centro Dramático Galego, que supón un paso adiante máis na súa brillante carreira como directora de escena. E faino do brazo do seu paisano Valle Inclán. Dúas partes da súa triloxía 'Martes de entroido' ('As galas do defunto' e 'A filla do capitán') compoñen a montaxe que poderá gozarse no Teatre Principal de València mañá ás 20.30 horas.

Trátase dunha produción que se exhibirá na súa versión orixinal en galego, con sobretítulos en castelán.

O programa tamén inclúe 'A Fira Invisible', obra que se representará na Sala Matilde Salvador da Nau ás 18.00 horas, o personaxe do home da Tómbola determinará o papel que cada un debe xogar neste mundo. A montaxe é unha produción da Universitat de València e a área de Cultura da Deputación de València para o programa cultural As Pequenas Europas.

PROGRAMACIÓN EN CASTELLÓ

Xa en Castelló, Terceira Setmana presentará 'Maldito Outono' de Paco Zarzoso mañá domingo ás 19.00 horas no Teatre do Raval.

Con dirección de Zarzoso (Porto de Sagunto, 1966) e a compañía A Subterránea, o espectáculo é un canto á celebración da existencia, e á vez, un berro polo paso do tempo.

Ester Martínez, Lucía Abellán e Lucía Sáez, intérpretes e dramaturgas todas elas, forman La SubTerránea, unha compañía na que as fotografías instantáneas da sociedade actual emerxen sen molestias, conclúen.