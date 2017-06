O portavoz de En Marea, Luís Villares, reivindicou este sábado pola mañá a necesidade de "respectar o dereito fundamental á liberdade de expresión". En concreto, o político de En Marea pronunciouse deste xeito tras ser preguntado pola manifestación en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer, convocada para este sábado a última hora en Santiago.

"Entendemos ademais que a problemática relacionada co dereito a unha vivenda digna, co dereito a que a propiedade cumpra unhas funcións sociais é algo que debe estar no debate social", defendeu Villares.

Cuestionado sobre o despregamento policial con motivo desta manifestación, considera que "o que teñen que facer as forzas de seguridade é garantir o exercicio dos dereitos fundamentais e non obstaculizalos": "Desexamos que sexa así hoxe".

"Os dereitos civís teñen que ser respectados e as forzas de seguridade teñen que garantir o dereito á liberdade de manifestación", resolveu.

Pola súa banda, a vicevoceira parlamentaria de En Marea e secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, tamén fixo fincapé na necesidade de "respectar os dereitos civís". Ademais, apostou por "mostrar a protesta, aínda que sexa dunha maneira que non sexa a tradicional": "Ou que sexa un pouco, como se di e para o meu mal devandito, antisistema", apostilou.

"COUSAS QUE HAI QUE EMENDAR"

Nesta liña, argumentou que "hai cousas do sistema que hai que emendar, como a falta de vivenda mentres os bancos seguen facendo actuacións que deixan bastante que desexar". "Ou a especulación co diñeiro de todos", agregou, para logo referirse a a compra do Banco Popular por parte do Santander: "Vendido por un euro ás costas dos aforradores", lamentou.

Para Carmen Santos, o movemento okupa unicamente "canaliza o descontento" cidadán ante a "violencia institucional", que é, asegurou, a que "máis" a preocupa.

Pola súa banda, o portavoz do BNG no Concello de Santiago, Rubén Cela, fixo fincapé en que, "se por algo se caracteriza historicamente Santiago", é por ser unha cidade "de convivencia, pacífica, tranquila e plural".

"Acolleu miles de manifestacións e é un expoñente da defensa da liberdade de expresión, do dereito de reunión e do dereito de manifestación". "Espero que, se se produce, fágase con normalidade e pacíficamente. E quen queira reivindicar cousas na rúa póidao facer, pero respectando as normas máis elementais de convivencia", resolveu.