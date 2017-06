O prezo das vivendas con terraza é un 36% máis elevado que das que non a teñen

Coa proximidade do verán e o aumento das temperaturas, as terrazas das vivendas convértense nun ben moi cobizado. Pero o privilexio de contar cun espazo ao aire libre dentro do noso propio piso págase. Os inmobles que contan con terraza teñen un prezo de venda un 36% superior que aqueles que non a teñen, segundo un estudo publicado por idealista, o marketplace inmobiliario de España.

Comprar un piso que dispoña desta comodidade no noso país custa 212.792 euros de media, mentres que as vivendas sen "espazos exteriores" quedan en 156.005 euros. A diferenza redúcese ata o 15% no caso das vivendas en aluguer, desde os 1.041 euros das que teñen terraza ata os 900 das que non teñen.

Entre as capitais españolas móstranse diferentes comportamentos. Así a maior diferenza entre pisos con e sen terraza atopámola na capital cántabra Santander, onde son un 67,4% máis caros. Séguenlle Las Palmas de Gran Canaria (63,7%), Santa Cruz de Tenerife (56,6%), e Lleida (52,9%). A continuación sitúanse Valencia (49,7% máis caro), Alacante (44,5%) e Barcelona (42,5%).

Pola contra, na cidade de Zamora os pisos con terraza son só un 0,9% máis caros. Séguenlle Salamanca (6,7%), Lugo (8%), A Coruña (9,5%) e Ávila (9,7%). Con diferenzas superiores ao 10% están Bilbao (10,6%), Cuenca (12,7%), Granada (14,6%) ou Toledo (16,4%).

ALUGUER

En canto ao aluguer, as maiores diferenzas danse na cidade de Málaga, con arrendamentos un 69,1% máis elevados no caso das vivendas con terraza. Séguenlle Las Palmas de Gran Canaria (41,2%), Sevilla (31%), Barcelona (28%) e Santa Cruz de Tenerife (27,2%).

No lado oposto están os mercados de Bilbao e Lugo, onde o feito de contar cunha terraza non supón un extra e mesmo provoca que os pisos que contan con ela sexan lixeiramente máis económicos.

Séguenlles con menores diferenzas A Coruña (0,6% máis caros), Murcia (1,1%), Santander (1,1%), Ávila (2,9%) e Pamplona (3,8%).