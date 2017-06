Centenares de veciños das Pontes (A Coruña) lembran a Ignacio Echevarría cunha multitudinaria concentración

Centenares de veciños da localidade das Pontes de García Rodríguez (A Coruña) participaron no mediodía deste sábado nunha concentración convocada polo concello na Praza do Carmen para lembrar a Ignacio Echevarría, asasinado na noite do sábado 3 de xuño nos atentados perpetrados en Londres.

Concentración nas Pontes (A Coruña) en memoria de Ignacio Echevarría | Fonte: Europa Press

No acto de homenaxe tomaron a palabra o alcalde deste municipio, Valentín González Formoso, e o ministro conselleiro da embaixada británica en Madrid, Tim Hemmings. Ao termo dos discursos, os asistentes gardaron un minuto de silencio acompañado pola interpretación en directo da peza "Negra Sombra" por parte de tres xoves.

González Formoso catalogou esta xornada como de "moi emotiva", xa que "ao longo dos últimos días as persoas que tiveron contacto durante algo máis dunha década con Ignacio foron contando anécdotas, ademais de revivir a súa forma de ser e detallando os anos que el e a súa familia pasaron neste pobo".

O alcalde tamén destacou que a presenza nas Pontes dun "representante do pobo británico logrou reforzar o sentimento coa familia e con todo aquilo que simbolizaba Ignacio, que son os valores europeos da liberdade, do respecto aos dereitos, que estimamos que están aí para sempre, pero que quedou demostrado que é necesario defendelos no día a día".

Ignacio Echeverría residiu desde o seu nacemento e ata que cumpriu os 11 anos nas Pontes, debido a que o seu pai era empregado da empresa eléctrica Endesa, abandonando a por aquel entón vila mineira coincidindo cun traslado do seu proxenitor a Madrid.

PARQUE NA súa MEMORIA

A preguntas dos medios de comunicación, González Formoso asegurou que proximamente se lle dará "o seu nome ao parque no que el xogou" na súa infancia, aínda que evitou pór data ao acto no que se bautizará este espazo co nome de Ignacio Echevarría, xa que o consistorio quere que a súa familia estea presente e esperarán "un tempo" para respectar "o loito" dos seus achegados.

O tamén presidente da Deputación da Coruña manifestou que desde o grupo goberno trasladaron "por escrito" á familia "o pesar que senten todos os veciños das Pontes".

EMBAIXADA BRITÁNICA

Pola súa banda, o ministro conselleiro da embaixada británica en Madrid, Tim Hemmings, xustificou a súa presenza nesta concentración para "mostrar as condolencias do pobo británico, tras un atentado covarde en Londres".

Así mesmo, Hemmings quixo transmitir o agradecemento do pobo británico "á familia do falecido e ao propio Ignacio polo seu heroísmo". "O que fixo é moi importante para nós", remarcou.

"Como londinense, foi unha semana moi difícil, un ano moi complicado con actos de terrorismo onde o que temos que facer é continuar coa nosa vida", expresou.

Por outra banda, este sábado finalizan o tres xornadas de loito oficial que foron decretadas o pasado xoves, 8 de xuño, por parte da corporación deste municipio pertencente á comarca do Eume.