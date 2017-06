O doutor Luís Miguel Antón Aparicio, do Chuac, impartirá en Guadalaxara unha conferencia sobre o cancro renal

O servizo de Oncoloxía Médica do Hospital Universitario de Guadalaxara, dependente do Servizo de Saúde de Castela-A Mancha (Sescam), coordina a celebración do IX Reunión Nacional de Avances en Cancro de Próstata, Cancro Renal e Cancro de Vejiga, que se celebrará os días 16 e 17 de xuño en Guadalaxara.

Este encontro reunirá a ao redor dun centenar de profesionais, fundamentalmente oncólogos médicos, aínda que tamén asistirán urólogos, radioterapeutas e outros especialistas con interese en profundar os seus coñecementos sobre o tratamento deste tipo de tumores, informou o Sescam nun comunicado.

Esta reunión lévase a cabo co obxectivo de "actualizar, reflexionar e debater sobre as novidades terapéuticas no tres tumores da esfera genitourinaria", explicou o xefe de Oncoloxía Médica do Hospital de Guadalaxara, Javier Cassinello, coordinador da reunión, quen resalta que esta se producirá inmediatamente despois da celebración en Chicago da Reunión da American Society of Chemical Oncology (NOXO), polo que incorporará as novidades que se debatan na cita americana.

O doutor Luís Miguel Antón Aparicio, do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), impartirá unha conferencia maxistral sobre as posibilidades de reprogramar a inmunoterapia no cancro renal, con tratamentos previos (inhibidores das tirosinaquinasas). Finalmente, na conferencia de clausura insistirase na idea da investigación como necesidade na asistencia diaria da Oncoloxía.

Por outra banda, debateranse aspectos como os avances en bioloxía molecular do cancro de vejiga, o papel actual e futuro da inmunoterapia na abordaxe terapéutica deste tipo de cancro, a clasificación molecular do cancro de próstata, a utilidade da biopsia líquida para o devandito cancro e novos fármacos, o papel das técnicas de imaxe no diagnóstico e a resposta terapéutica no cancro de próstata con metástasis óseas, entre outros temas.

O servizo de Oncoloxía Médica de Guadalaxara foi pioneiro en España na celebración de reunións de oncólogos para abordar o Cancro de Próstata, datando de 2001 o primeiro dos seus encontros. Este coa declaración de Interese Sanitario por parte do Ministerio de Sanidade, así como cos avais da Sociedade Española de Oncoloxía Médica (SEOM), da Fundación para a Excelencia e a Calidade na Oncoloxía (ECO) e da Asociación Oncolóxica de Castela-A Mancha (ASOCAM), entre outros.