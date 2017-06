Pepe Maio, novo secretario comarcal da CIG en Santiago

Pepe Maio relevou a Anxo Noceda como secretario comarcal da CIG en Santiago na VI Asemblea Comarcal do sindicato. En concreto, recibiu 165 votos a favor, catro branco e dous nulos.

Deste xeito, Anxo Noceda cédelle a testemuña a Pepe Maio tras 20 anos á fronte da CIG na comarca de Santiago, tal e como indicou o sindicato nacionalista nun comunicado.

Pola súa banda, a candidatura á Executiva Comarcal recibiu 179 votos a favor, tres en branco e un nulo. No que respecta á candidatura ao Consello Federal, esta recibiu 181 votos a favor, catro en branco e un nulo.

Na Coruña e Vigo, Xabier Filgueira e Alberto Gonçalves, respectivamente, foron reelixidos como secretarios comarcais da CIG. En concreto, o primeiro obtivo 180 votos a favor e un en branco, mentres que o segundo foi reelixido por unanimidade (235 votos).

Na Coruña, a candidatura unitaria presentada para a Executiva Comarcal, encabezada tamén por Filgueira, recibiu 177 votos a favor, un en branco e tres nulos. Pola súa banda, a lista para o Consello Federal contou con 180 votos a favor e un en branco.

En Vigo, a candidatura de consenso para a Executiva Comarcal, encabezada tamén por Gonçalves, sumou 230 votos a favor e cinco en branco; e a lista de representantes da comarca no Consello Confederal saíu adiante con 229 votos favorables e seis en branco.

FERROL E LUGO

Na comarca de Ferrol, Manuel Anxo Grandal Anca resultou reelixido secretario comarcal durante o VII Asemblea Comarcal da CIG de Ferrol. A súa candidatura, a única presentada, recibiu 130 votos a favor, sete nulos e dous en branco.

Para a Executiva Comarcal presentouse unha única candidatura encabezada por Grandal, que recibiu 131 votos a favor, sete nulos e un en branco. Pola súa banda, a candidatura para o Consello Confederal recibiu 131 votos a favor, sete nulos e un en branco.

Na comarca de Lugo-A Mariña, Antonio Niño Saavedra foi reelixido como secretario comarcal da CIG. A súa candidatura, a única presentada, recibiu 134 votos a favor e seis en branco. No proceso tamén se escolleu á nova Executiva Comarcal, que contou con 138 votos a favor e dous votos en branco; así como aos membros para o Consello Confederal (137 votos a favor e tres en branco).

O secretario xeral da CIG, Paulo Carril, quen tomou a palabra no acto de clausura da asemblea comarcal celebrada en Vigo, destacou a demostración de forza que supón a celebración simultánea do sete asembleas comarcais, "nas que se concentra o máis comprometido e capaz do sindicalismo combativo", engadiu.