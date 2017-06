Pilar García Negro recibiu unha homenaxe este sábado na súa localidade natal, Lugo, onde recibiu a 'Letra E' dos premios 'A escritora na súa terra', galardón que entrega desde hai 23 anos a Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG).

O acto, organizado pola AELG en colaboración co Concello de Lugo, tamén serviu para inaugurar un monólito na Praza de Ferrol, lugar onde a escritora xogaba de pequena e ía ao colexio.

Ademais da homenaxeada, que compartiu as súas vivencias da infancia na cidade, no acto participaron o presidente da AELG, Cesáreo Sánchez, e a concelleira de Cultura do consistorio lugués, Carmen Basadre.

Na súa intervención, Basadre enxalzou a figura de Pilar García Negro, "luguesa, escritora, política, abanderada do galego e rosaliana", á vez que chamou a usar "o idioma como bandeira dunha cultura propia, e esta cultura propia como definición dun país".

Tras o acto na Praza de Ferrol, os participantes desprazáronse ata a sede consistorial, onde García Negro recibiu a 'Letra E' dos premios 'A escritora na súa Terra', que chegan en 2017 á súa 23ª edición.