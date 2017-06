Tribunais.- O Supremo desestima o recurso presentado por Cámping Bayona e aproba definitivamente a PXOM de Baiona

O Tribunal Supremo desestimou o recurso de casación presentado polo Cámping Bayona Praia contra o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do municipio pontevedrés de Baiona, que clasificou a leira propiedade desta entidade, duns 40.000 metros cadrados e situada en Praia Ladeira, como chan rústico de protección de costas.

Deste xeito, quedou aprobado definitivamente a PXOM de Baiona a través da desestimación do recurso de casación contra unha sentenza de decembro 2015. Así fallou a Sala do Contencioso-Administrativo Sección, reunida o pasado 31 de maio.

No seu recurso, o Cámping Bayona Praia solicitaba a clasificación dos terreos onde se asenta como chan urbano ou, subsidiariamente, como chan rústico na categoría de especial protección de espazos naturais. En todo caso, a empresa pedía que, independentemente da súa clasificación, a PXOM permitise o uso dos terreos como campamento turístico.

O caso remóntase ao ano 2014, cando esta sociedade interpón un recurso contra a orde da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para a aprobación definitiva da PXOM do Concello de Baiona.

A sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do TSXG ditou sentenza en decembro de 2015, na que desestimaba este recurso e obrigaba ao demandante a abonar as costas do proceso.

Tras iso, Cámping Bayona Praia interpuxo un recurso de casación que foi admitido por providencia o 13 de abril de 2016. Así, reunida o pasado 31 de maio, a Sala do Contencioso-Administrativo Sección Quinta desestimou o recurso de casación e volve impor as costas á entidade, polo que queda aprobado definitivamente.