Cinco persoas feridas en tres accidentes de tráfico nas provincias de Lugo e A Coruña

A rede viaria galega rexistrou nas últimas horas dous accidentes de motocicleta de consideración, xa que nos dous sinistros tiveron que intervir helicópteros medicalizados.

O primeiro deles rexistrouse en Folgoso do Courel (Lugo) sobre as 16:50 horas deste sábado. En concreto, o motorista resultou ferido despois de sufrir unha caída cando circulaba pola zona de Santa Eufemia.

Unha persoa particular contactou co 112 Galicia para dar conta do ocorrido. De inmediato, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias puxo o accidente en coñecemento de Urxencias Médicas, do GES de Quiroga-Folgoso, de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.

Os efectivos sanitarios decidiron enviar ao momento o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que se encargou de trasladar á vítima a un centro hospitalario.

Pouco despois, rexistrábase un sinistro semellante no Concello da Fonsagrada (Lugo). Tamén un motorista resultou ferido tras caer da moto na que viaxaba. Os feitos tiveron lugar en Cerredo.

O 112 Galicia recibiu un aviso dunha persoa particular ás 17:30 horas deste sábado. Pola súa banda, o persoal da central de emerxencias do 112 alertou dos feitos a Urxencias Médicas, que enviou á Fonsagrada o helicóptero medicalizado con base en Ourense. Ademais, tamén se informou aos Bombeiros de Sarria, ao GES da Fonsagrada, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.

TRES PERSOAS FERIDAS EN PADRÓN

Un accidente de tráfico rexistrado esta tarde en Padrón (A Coruña) saldouse con tres persoas feridas. O seu vehículo saíuse da vía cando circulaban pola estrada que vai de Padrón á Carcacía, á altura de Herbón.

Unha persoa particular informou o sinistro ao 112 Galicia ás 18:20 horas deste sábado. Segundo o seu relato, unha das persoas feridas estaba grave.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Médicas, ao GES de Padrón e á Garda Civil de Tráfico.