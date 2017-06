Parte dos manifestantes contra o desaloxo dun local okupa en Santiago encérrase nun colexio abandonado

Un grupo de persoas das que integraban a manifestación contra o desaloxo dun local okupa en Santiago encerrouse nas instalacións dun céntrico colexio abandonado.

Ao paso da marcha pola rúa República Arxentina, apenas un centenar de persoas conseguiu abrir o enreixado e entrar no antigo colexio M.Peleteiro. Unha vez dentro, pechou o portón.

Esta manifestación, que segundo o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, non fora notificada, é a terceira convocada polo colectivo okupa desde que o pasado 30 de maio a Policía desaloxase e tapiase un centro social autoxestionado no centro histórico compostelán por orde xudicial.

Nesta xornada reuniu a unhas 500 persoas ás 21,00 horas na Alameda, que viron como liñas de antidisturbios impedíanlles acceder á zona vella da capital galega. Así é que a marcha saíu e dirixiuse polas rúas da zona nova, onde nestes momentos se atopa.