Novas cargas e lanzamento de botes de fume para desaloxar aos que se encerraron nun colexio abandonado

A Policía está a desaloxar aos manifestantes do colectivo okupa que se encerraron nas instalacións dun colexio abandonado no centro de Santiago tras lanzar botes de fume para o seu interior e protagonizar novas cargas.

En concreto, policías non uniformados están a sacar a varias persoas a través do portón que dá acceso ao patio do antigo colexio M.Peleteiro.

Ademais, produciuse unha nova carga na rúa República Arxentina cando varios manifestantes bloquearon o acceso a un furgón policial que se dirixía cara ás instalacións do centro educativo.