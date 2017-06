A protesta contra o desaloxo dun local okupa en Santiago sáldase con dous detidos e unha vintena de identificados

A manifestación en contra do desaloxo dun local okupa en Santiago saldouse con dúas detencións confirmadas polo momento e preto dunha vintena de trasladados a comisaría para a súa identificación.

Diso deron conta a Europa Press fontes da Delegación do Goberno, que agregaron que non teñen constancia de que se produciran feridos.

A protesta, que saíu da Alameda compostelá sobre as 21,30 horas, non fora notificada, segundo asegurou en días pasados o propio delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva.

Con todo, permitiuse a súa saída, coa única restrición de acceso ao centro histórico da capital galega, onde se sitúa o local que foi desaloxado e tapiado por orde xudicial o pasado 30 de maio.