(AM)A protesta okupa de Santiago sáldase con cargas e o desaloxo do grupo que accedeu a un colexio abandonado

A manifestación convocada este sábado en Santiago contra o desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer finalizou con cargas policiais, dous detidos e unha vintena de trasladados a comisaría para a súa identificación, logo de que parte dos asistentes á marcha accedesen ao interior dun colexio abandonado a través da porta do patio.

Manifestación Y Cargas Policiales En Santiago | Fonte: Europa Press

Con esta, é a terceira protesta convocada polo colectivo okupa desde que o pasado día 30 de maio a Policía desaloxase e tapiase un centro social autogestionado por orde xudicial. Nesa mesma xornada celebrouse unha mobilización que concluíu cunha detención e varias cargas policiais e seguiulle outra ao día seguinte na que non se rexistraron incidentes.

Nesta ocasión, a marcha, que non contaba con autorización oficial por parte da Delegación do Goberno, congregou a unhas 700 persoas e discorreu polas rúas do Ensanche compostelán, xa que o elevado despregamento policial impediu que a manifestación se dirixise ao centro histórico.

Os manifestantes concentráronse ao redor das 21,00 horas do sábado na Alameda de Santiago, desde onde partiu a marcha unha media hora despois no medio de gran presenza policial. Ao redor dun centenar de axentes e o helicóptero da Policía Nacional atopábanse despregados en Santiago esta tarde na capital galega.

Antes de que os manifestantes puxésense en marcha, dous axentes dirixíronse ao grupo de persoas que encabezaba a concentración para informarlles de que non se lles permitiría o acceso ao centro histórico, cuxos accesos permanecían blindados con varios grupos de antidisturbios.

COMEZAN OS INCIDENTES

Cando a manifestación, que ata ese momento non rexistrara incidentes, chegou á rúa República Arxentina, ao redor das 22,00 horas, un grupo dunhas cen persoas accedeu ao recinto do antigo colexio Manuel Peleteiro --inutilizado desde hai unha década-- a través da porta do patio ao berro de 'un desaloxo, outra okupación'.

Logo de celebrar unha breve asemblea no patio, ás 22,20 horas, parte destas persoas abandonaron as instalacións, mentres que aproximadamente a outra metade permanecía no recinto. Ás portas do colexio, centenares de persoas que participaran na marcha continuaban concentrados.

CARGAS POLICIAIS

Tras isto, unha decena de furgóns da Unidade de Intervención da Policía, así como unha vintena de axentes non uniformados, desprazáronse á rúa República Arxentina. Alí, ás 23,00 horas, produciuse a primeira carga para dispersar ás persoas que se concentraban na porta do colexio.

Parte destes manifestantes fuxiron cara ao bulevar Alfredo Brañas, onde se realizou unha nova carga que incluíu disparos de pelotas de goma. Así mesmo, un centenar de persoas decidiu realizar unha sentada fronte ao portón polo que o algúns manifestantes accederan ao interior do colexio.

Nese momento, os antidisturbios procederon a sacar pola forza ás persoas que realizaban a sentada, golpeando coa porra a aqueles que ofrecían resistencia. Unha vez despexadas as inmediacións do colexio, os axentes lanzaron botes de fume cara ao interior e empregaron escaleiras e os propios furgóns policiais para saltar o muro e acceder ao recinto.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, as persoas que permanecían no recinto do colexio abandonado foron evacuadas unha a unha para a súa identificación.

Parte deles foron trasladados a dependencias policiais para a súa identificación. Ao redor das 00,30 horas, algúns dos identificados abandonaron a Comisaría de Santiago, onde unhas 200 persoas permanecían concentradas.