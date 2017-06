O Concello de Moaña (Pontevedra) convoca unha concentración en repulsa da queima do estaleiro de Casqueiro

O Concello de Moaña (Pontevedra) convocou unha concentración este domingo en repulsa da queima do estaleiro de Casqueiro, que ardeu por completo na madrugada do sábado tras un incendio que podería ser intencionado.

Así, a través dunha mensaxe na conta oficial do concello nas redes sociais, o goberno local chama a concentrarse ás 19,00 horas deste domingo nas inmediacións do centro de saúde da localidade "como acto de repulsa pola queima do estaleiro de Casqueiro e a favor da convivencia pacífica".

O incendio declarouse na madrugada do sábado e calcinou por completo este estaleiro de madeira. O lume quedo controlado cara ás 4,00 horas e ninguén resultou ferido. A factoría e todo o material que se almacenaba no seu interior quedou destruído, ata o punto de que unicamente quedan en pé as paredes.

O estaleiro Casqueiro xa sufrira un conato de incendio en xaneiro de 2016, cando unha persoa arroxou un pneumático ardendo ao interior do edificio, que estaba construído con madeira.

Ata agora, a Asociación Cultural e Recreativa 'Sueste' xestionaba este espazo, destinado á reparación de embarcacións tradicionais e a actividades de carácter cultural.