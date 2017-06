Noveno posto e pichichi

Malia a contundente derrota por 3-0 (a peor da actual tempada) no último exame en Alcorcón, o CD Lugo pecha o curso coa mellor posición da súa curta historia en Segunda División, noveno con 55 puntos. En troques, non puido o equipo de Luis César acadar o seu récord histórico de puntos (56 na tempada 2012-13 con Quique Setién).

O once do CD Lugo no último partido en Santo Domingo. | Fonte: lfp.es

Estes 55 puntos da primeira campaña de Luis César (a oito do sexto puesto, SD Huesca; e sete por riba do descenso, UCAM Murcia) supoñen un máis que os 54 da tempada pasada, con Luis Milla e Xosé Durán no banco. A derrota non resta méritos á boa campaña dos lucenses, sempre na parte alta da clasificación e con ata 16 xornadas en postos de play-off de ascenso.

Ademáis do noveno posto, como se prevía e sen necesidade de marcar en Alcorcón, Joselu acadou o pichichi de Segunda División con 23 goles, o primeiro da historia para o CD Lugo.

Pola súa parte, a cómoda vitoria serviulle ao Alcorcón para manterse en Segunda con 50 puntos. Álvaro Giménez marcou o 1-0 no minuto 15. Xa no segundo tempo, David Rodríguez puxo o 2-0 no minuto 53. Luis César apostou por un troco triplo para tentar revitalizar o equipo, pero o Lugo apenas creou perigo. O Alcorcón sentenciou o choque co 3-0 de Toribio a dez minutos do final.

A tempada remata en Segunda cos ascensos de Levante e Girona, con Xetafe-Huesca e Tenerife-Cádiz na loita pola terceira praza para subir a Primeira e cos descensos de UCAM Murcia, Mallorca, Elxe e Mirandés a Segunda B. O Lugo seguirá un ano máis en Segunda, a sétima campaña, sexta consecutiva dende o mítico ascenso en xuño do 2012.

Luis César, noveno na súa primeira campaña no Lugo. | Fonte: lfp.es

Ficha técnica

Alcorcón 3: Dmitrovic; Nelson, David Navarro, Elgezabal, Bellvís; Iván Alejo (Oscar Plano, 84’), Toribio (Kadir, 88’), Tropi, David Rodríguez (Víctor Pérez, m.73); Pablo Pérez e Álvaro Giménez.

CD Lugo 0: Roberto; Serge Leuko (Igor Martínez, 58’), Ignasi Miquel, Carlos Hernández, Manu; Carlos Pita, Sergio Gil; Jordi Calavera, Campillo (Pablo Caballero, 58’), Yelko Pino (Fede Vico, 58’) e Joselu.

Goles: 1-0: Álvaro Giménez (minuto 15). 2-0: David Rodríguez (53’). 3-0: Toribio (82’).

Árbitro: Alberola Rojas (castelán). Amarelas a Álvaro Giménez (75’) nos madrileños e a Ignasi Miquel (40) nos lucenses.

Incidencias: partido da 42ª e última xornada de Segunda División disputado no estadio de Santo Domingo de Alcorcón ante 4.262 espectadores.