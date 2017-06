Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, denunciou "brutalidade policial" na manifestación convocada este sábado en Santiago contra o desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer.

En concreto, a protesta finalizou con cargas policiais, dous detidos e unha vintena de trasladados a comisaría para a súa identificación, logo de que parte dos asistentes á marcha accedesen ao interior dun colexio abandonado a través da porta do patio.

"Desde Galiza Nova denunciamos este novo caso de brutalidade policial na cidade de Compostela e o emprego partidista que está a facer o Partido Popular da violencia, querendo crear un ficticio estado de excepción e criminalizando ao pobo que se solidariza co sucedido hai dúas semanas", subliñou a organización xuvenil do Bloque en alusión ao desaloxo, o pasado 30 de maio, dun centro social autoxestionado por orde xudicial. Ademais, nesa mesma xornada celebrouse unha mobilización que concluíu cunha detención e varias cargas policiais, e seguiulle outra ao día seguinte que finalizou sen incidentes.

Así mesmo, Galiza Nova considera "inadmisible" o papel que ten nesta situación o Goberno municipal de Compostela Aberta: "Non realizou ningunha acción co obxectivo de que os colectivos sociais teñan espazos onde realizar as súas actividades, permitindo que os propietarios destes edificios mantéñanos baleiros ou mesmo que especulen con eles, como lle pasou xa, por exemplo, ao vello Hospital de Galeras".

Por último, a organización xuvenil do BNG solidarizouse coas persoas detidas nesta mobilización.