O clown Iván Prado chega a Santiago tras peregrinar desde Xixón para pedir a liberación do pallaso palestino Abu Sakha

Iván Prado, vestido de clown, chega a Santiago este domingo tras peregrinar desde Xixón co obxectivo de solicitar a liberación do pallaso palestino Abu Shaka. En concreto, Iván Prado comezou o Camiño do Norte o pasado 29 de maio na citada cidade asturiana.

Segundo indicou Pallasos en Rebeldía nun comunicado, a iniciativa pretende reclamar a liberación de Abu Shaka este domingo 11 de xuño, día no que acaban os 18 meses de detención administrativa.

E é que, de non realizarse a presión internacional necesaria, precisaron desde Pallasos en Rebeldía, "poderíase ampliar ata o 10 de setembro, data límite impulsada polo Tribunal Superior para que as autoridades militares presenten cargos contra el".

Segundo informou Pallasos en Rebeldía, o pallaso palestino Abu Shaka está preso polas autoridades israelís desde 2015.