Accedeu ao bastón de mando a última hora, dous días despois de que José López Orozco optase por dimitir antes de que Lugonovo e BNG bloqueasen a que sería a súa quinta investidura dadas as súas imputacións. Tras dous anos no cargo, Lara Méndez teno claro: quere ocupar o cartel dos socialistas de Lugo nas próximas municipais.

A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez | Fonte: Europa Press

Tanto é así que, nunha entrevista concedida a Europa Press, descártase para ocupar ningún posto orgánico dentro do seu partido e prefire centrarse na cidade, para a que ten --asegura-- un proxecto "a medio prazo" que pivota sobre as políticas sociais, a creación de emprego e a mobilidade.

Con ese plan iniciado e con "o máis difícil", recursos económicos para seguir desenvolvéndoo, o balance que fai no ecuador do seu mandato "non pode ser outro que moi positivo". De feito, rexeita destacar ningunha das medidas que tomou ata agora por encima doutras, convencida de que forman un "conxunto".

Esa afirmación a ejemplifica Lara Méndez coa limitación de velocidade na Rolda da Muralla, un primeiro paso para o seu peche ao tráfico. "E temos a idea de seguir peonalizando distintas zonas da cidade", profundou, sen deixar de sinalar que a súa idea é "ir dando pasos" pensando en "o medio e longo prazo".

"FACER O QUE É POSIBLE"

En cambio, si admite que, aínda que cre na municipalización de servizos, non se poderá levar a cabo ningunha nesta lexislatura. "Máis aló do que nos gustaría facer, temos que facer aquilo que sexa posible", reflexionou, para relacionar este extremo coas limitacións impostas aos municipios como consecuencia da crise.

"Se moitas veces non temos capacidade para ir a unha taxa de reposición naqueles servizos esenciais e obrigatorios que temos a obrigación de prestar, moito menos terémola para asumir outros que non se están prestando de forma directa", explicou a rexedora lucense, nacida en Suíza en 1972.

Outra das dificultades ás que se enfronta é a minoría do seu grupo dentro da corporación, con oito dos 25 edís, pero non lle concede demasiada importancia. "É enriquecedor", ratifica, contar con "distintos puntos de vista e opinións", aínda que tamén recoñece que "pode complicar a xestión" ter tantos interlocutores.

Proba diso son os orzamentos municipais, tendo en conta que o concello traballa coa prórroga dos do ano pasado, que someterá a modificacións de crédito puntuais debido á falta de acordo para aprobar os deste exercicio. "Non é o ideal", concedeu, antes de xustificar a decisión en que as negociacións "se dilataron".

"Chegados a este punto, aprobar agora un orzamento levaríanos a telo en setembro ou outubro, cando xa non teriamos capacidade para executalo. Non me vale de nada ter dous meses para executar 91 millóns de euros", constatou, para refugar con este argumento someterse a unha cuestión de confianza para aprobar as contas.

"DÉBEDA HISTÓRICA"

Despois de pór en valor o esforzo da administración que lidera en levar a cabo políticas sociais e de creación de emprego, a pesar de non ser competencias propias, lamenta que a Xunta siga sen corrixir "a débeda histórica" que ten coa súa cidade.

Neste sentido, enumera unha longa serie de compromisos sen cumprir, algúns desde "hai 18 anos", como o Plan Paradai, e repara sobre todo en "o déficit" en materia de infraestruturas. "Porque, quen non as teña, queda illado e en inferioridade de condicións para seguir avanzando", razoou, crítica cos atrasos na intermodal.

De feito, a conclusión que extrae de todo iso é que a cidade amurallada non está convenientemente atendida polo Goberno galego debido á súa distinta cor política desde hai case dúas décadas. "Moito pasa por esas discrepancias políticas, pero as institucións teñen que estar por encima", salientou, para esixir "respecto institucional".

E, tras advertir a Feijóo de que "a súa credibilidade vai a menos" en Lugo, reprobou que "non sexa capaz de pór a institución por encima dos intereses do seu partido". Ata o punto, dixo, de incorrer en "agravios" con esta cidade con respecto ao que inviste noutras.

"SEN DATA" DE DERRIBA

Outro asunto que a alcaldesa abordou con Europa Press é a situación de Ou Garañón, as torres xunto ao parque Rosalía de Castro para cuxo derrubo xa ten reservados 300.000 euros.

Iso si, polo momento "non hai data" para levar a cabo esa demolición, mentres se dilucida se o promotor esixe unha indemnización, porque "é certo que o concello lle deu permiso e que a día de hoxe está anulado", segundo ela mesma admite.

Entre as opcións que se barallan --prosegue-- está unha permuta de terreos co promotor ou que este presente un novo proxecto, con outro deseño, pois "a sentenza non cuestiona a edificabilidade, senón a armonización" do edificio na contorna.

Estas torres foron orixe de varias imputacións a políticos, entre eles José Ramón Gómez Besteiro, ex xefe de filas do PSdeG tras pasar pola concellaría de Urbanismo de Lugo e pola Deputación.

"PIDO PREMA E RIGOROSIDADE"

Sobre este caso, e o de varios dos seus compañeiros na provincia, Méndez mostra o seu "respecto total" á Xustiza, pero non esconde que "se un proceso de alonga demasiado, non é xusto".

Ela, que chegou a estar detida "dez horas" e "cinco anos despois falouse de erro xudicial", reclama "prema". "Que se investigue, pero con rigorosidade e acoutando os tempos", defendeu, partidaria de que só se impute "cando haxa indicios claros e suficientes".

É máis, vista a duración dalgunhas instrucións, resolve que "algún caso se pode alongar" pero non "todos". "Abrir causas e non pechar ningunha... Evidentemente, o sistema non funciona", sentenciou.

Sobre Besteiro, quen fose a súa vicepresidenta na institución provincial dá por feito que sairá "impune" e lamenta que leve "anos" inmerso nun caso no que "se están abrindo dilixencias sobre dez anos antes".

"Desde o descoñecemento, a un hai cousas que lle resulta difícil comprender", agregou, tras expresar a súa pena polo "activo" que perdeu o PSdeG coa súa marcha.

PODE VOLVER?

É posible a volta de Besteiro? "Quen debe decidir se quere volver ou non é el", respondeu, non sen constatar "a súa capacidade e a súa valía, as súas ganas de transformar o mundo e a súa capacidade para facelo".

Mentres tanto, "o PSdeG ten que seguir funcionando e formando as súas estruturas", comentou sobre a elección dun novo secretario xeral tras un ano de "ausencia" de dirección. E é que ata agora, desde o seu punto de vista, non houbo "xestión" no PSdeG, dadas as "limitacións" impostas á xestora.

Ao fío diso, reivindicou "a estrutura de partido" como elemento crave para "coordinar" o traballo e, preguntada respecto diso, opinou que o grupo parlamentario está a facer "un bo traballo".

Terciando entre a presidenta da xestora, Pilar Cancela, e o portavoz en Ou Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, apuntou que o papel de "altofalante" corresponde "ao partido". "E cando non hai partido, se cadra faltan voces que falen nese sentido", concluíu.

O SEU PAPEL NO PSOE

Precisamente coa vista posta na renovación das estruturas do PSOE, Lara Méndez asegura que non aspira a ningún posto, nin nos ámbitos provincial ou local.

"O meu compromiso é con Lugo", proclamou, tras constatar que "as alcaldías consomen moito tempo". "E creo que é bo que cada plano teña a súa autonomía", finalizou.