En liberdade con cargos as dúas persoas detidas este sábado na protesta okupa de Santiago

As dúas persoas detidas este sábado pola noite na manifestación en contra do desaloxo dun local okupa en Santiago de Compostela quedaron en liberdade con cargos, segundo informaron fontes da Delegación do Goberno a Europa Press.

E é que a protesta se saldou con dúas detencións e preto dunha vintena de identificados, logo de que parte dos asistentes á marcha accedesen ao interior dun colexio abandonado a través da porta do patio.

Así mesmo, estas mesmas fontes indicaron que a manifestación non causou ningún tipo de desfeita no mobiliario urbano.