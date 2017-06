Máis de 500 mozos participaron en 2016 no programa da Xunta de apoio a tutelados próximos á maioría de idade

O programa Mentor da Xunta, que busca a inserción laboral de mozas en risco social, entre eles os tutelados que están próximos ou acaban de cumprir a maioría de idade, obtivo o pasado ano unha cifra marca de participación, con 534 beneficiarios, dos que 94 fixeron uso dos recursos residenciais.

Así o indican os datos facilitados pola Consellería de Política Social a Europa Press en relación á situación dos menores tutelados pola Administración galega que están próximos a cumprir a maioría de idade ou que acaban de facelo.

En concreto, ao longo de 2017 cumprirán os 18 anos un total de 125 mozos tutelados en Galicia, unha situación que "non supón a perda de recursos e programas" de apoio por parte da Xunta que, de ser necesario, inclúeos como beneficiarios do Programa Mentor.

Con este sistema, destaca Política Social, a Xunta é "a única comunidade que axuda aos menores extutelados ata os 25 anos", un tipo de programa de apoio que a reforma da normativa de protección á infancia e á adolescencia fai obrigatorio en España desde 2015 pero que a Xunta aplica desde 1998.

O programa Mentor naceu como unha iniciativa de inserción "unicamente laboral" para menores tutelados, aínda que progresivamente foron incrementándose os beneficiarios, incluíndo os menores con calquera medida de protección e os que cumpren medidas xudiciais.

En concreto, vai dirixido a mozos de entre 16 e 25 anos, tutelados, extutelados, en garda, con medidas xudiciais ou usuarios de programas de protección de menores coa idea de "capacitalos para a vida independente" tanto económica como social, unha vez concluído o prazo de protección legal.

USUARIOS

Os mozos participantes pasaron de 422 en 2010, dos cales 61 eran usuarios de vivendas tuteladas ou pisos asistidos, aos 534 do exercicio pasado, 94 deles en recurso residencial.

Na actualidade, son usuarios do programa mentor 332 mozos, dos que 183 son homes e 149 mulleres. Por idades, 100 teñen 18 anos, 153 son menores e 79 teñen entre 19 e 25 anos.

Grazas a este programa, en 2016 alcanzáronse 227 contratos en vigor, o que supón un incremento do 224% con respecto ao ano 2010. O orzamento do programa superou os 1,5 millóns de euros, cofinanciados co Fondo Social Europeo, e para este ano está por encima dos 1,6 millóns.

Ademais dos programas de inserción e capacitación social, o programa inclúe a xestión de seis vivendas tuteladas --A Coruña, Santiago, Ourense, Lugo, Vigo e Pontevedra-- e dous pisos asistidos en Ourense e Vigo. Estes recursos residenciais "teñen como finalidade facilitar este tránsito e a independencia dos mozos beneficiarios", indica a Xunta.