A Xunta entregará os premios de cooperativismo no ensino a un instituto do Porriño e a un colexio de Moaña

A Xunta entregará os premios de cooperativismo no ensino ao IES Pino Manso do Porriño e ao CEIP Plurilingüe Domaio de Moaña. En concreto, os alumnos e alumnas do centro do Porriño recibirán este luns o galardón polo traballo realizado, un mapa dixital de accesibilidade en cadeira de rodas a establecementos da contorna empregando as novas tecnoloxías.

Pola súa banda, o acto no colexio moañés, que terá lugar este martes, contará con dúas iniciativas premiadas: 'O cooperativismo: un novo superpoder' e 'Luces, cámara e cooperación', segundo indicou a Xunta nun comunicado.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria está a celebrar o mes do cooperativismo en Galicia con diversos actos para promover e difundir esta fórmula empresarial, que finalizarán o 1 de xullo cos Premios á Cooperación 2017.