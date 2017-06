Un total de 81.490 peregrinos chegaron a Santiago no que vai de 2017, un 13,3% máis que o pasado ano

Un total de 81.490 peregrinos chegaron a Santiago de Compostela no que vai de 2017, o que supón un incremento dun 13,3% con respecto ao mesmo período do pasado ano.

Diso informou a Xunta a través dun comunicado emitido este domingo no que subliña que "máis dun 65% dos peregrinos recibidos ata o momento foron estranxeiros".

Así, a tendencia á alza na afluencia de peregrinos dos últimos anos mantense no cinco primeiros meses de 2017. Por itinerarios, o Camiño Francés continúa á cabeza no número de peregrinos recibidos, con preto do 61% do total.

Tras esta ruta sitúase o Camiño Portugués (21,37%), seguido polo do Norte (4,26%), o Primitivo (3,83%), a Vía da Prata (3,53%), o Inglés (3,41%) e o Camiño Portugués pola Costa (2,09%).

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Os centros de interpretación do Camiño de Santiago recibiron ao redor de 14.000 visitantes no que vai de ano 2017, segundo informou o Executivo autonómico este domingo.

Así, as oficinas situadas en diferentes puntos das rutas xacobeas nos concellos de Lugo, Mondoñedo, O Cebreiro e Santiago atenderon a 13.857 persoas en total, das que o 66% foron nacionais e o restante 44%, foráneos.

O punto de información situado en Ou Cebreiro --na entrada do Camiño Francés-- foi o que maior número de persoas atendeu ao longo do cinco primeiros meses do ano, período no que atendeu a unhas 6.500 persoas.

Estes centros ofrecen ao peregrino apoio, información e contidos complementarios para axudarlle a comprender e coñecer desde diversas ópticas o Camiño de Santiago, en xeral, e a ruta concreta na que se atopa en particular.