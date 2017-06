Viaxe de Feijóo para buscar negocios na China

Alberto Núñez Feijóo estará fóra da autonomía esta semana. Acaba de comezar a que é a primeira viaxe institucional dun presidente galego á República Popular de China, co obxectivo de “abrir oportunidades de negocio e captar investimentos”.

Guo Yezhou | Fonte: People's Daily Online

Na axenda publicada pola Xunta non figura ningún asunto relacionado cos dereitos humanos ou a democracia. Así, o Goberno indica que o obxectivo da viaxe é puramente económico: “intensificar as relacións económicas e empresariais entre ambos os dous territorios, de forma que supoñan novas oportunidades de investimentos e novas vías de exportación dos produtos galegos; tender pontes a nivel institucional, a través de encontros con diversas institucións; e promocionar os principais atractivos da Comunidade a nivel turístico, desde a gastronomía ata o patrimonio natural e cultural”.

AXENDA DE REUNIÓNS

Segundo o plan de viaxe publicada pola Administración, o presidente manterá contactos o grupo de comercio electrónico JD.com e o grupo COFCO, unha das maiores empresas de produtos agrícolas do mundo. E manterá, entre outros encontros, unha reunión con representantes da Cámara de Comercio China para a importación e exportación de maquinaria e produtos electrónicos.

No eido das relacións institucionais, Feijóo reunirase o martes co viceministro de Relacións Internacionais, Guo Yezhou, para posteriormente participar na presentación de Galicia na sede do Instituto Cervantes; un acto ao que asistirán os principais axentes turísticos chinos.

Tamén haberá visita ao grupo Citic, propietarios da empresa de calderería Censa de O Porriño e un xigante da maquinaria pesada.

O presidente da Xunta comezará a xornada do xoves en Shanghai cunha reunión coas empresas galegas do sector agroalimentario que participan na feira Galician Gourmet Extravaganza. E pola tarde visitará as instalacións do grupo Shanghai Kaichuang, unha multinacional no sector pesqueiro, propietaria da conserveira Albo.

A Xunta conclúe o seu comunicado lembrando os avances experimentados no Estado comunista, ao lembrar que China está crecendo ao 6,7% anual e é o segundo maior exportador do mundo, só por detrás da Unión Europea, e o terceiro importador.