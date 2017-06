A portavoz do BNG, Ana Pontón, considera que Bueu (Pontevedra) e outros concellos gobernados polo BNG son un "espello" no que ver "a capacidade de transformación" que, defendeu, ten o seu partido.

En concreto, a dirixente nacionalista dirixiuse este domingo a Bueu para celebrar os 10 anos da chegada do Bloque á Alcaldía. Alí, realizou un percorrido polo municipio para escoitar aos veciños e pór en valor "o inmenso traballo e a transformación" que, ao seu xuízo, levou a cabo o Bloque a través do rexedor, Félix Juncal.

En concreto, Ana Pontón referiuse a a "mellora da calidade urbana", á "recuperación do patrimonio", á "defensa do medioambiente" e, por último, á posta en valor da "cultura" galega.

Todo iso, remarcou, é un exemplo da "capacidade de transformación" que teñen os gobernos municipais do BNG, que, agregou, "non pasan desapercibidos": "As alcaldías e os gobernos do BNG son un espello que permite ver a Galicia coa que soñamos, a Galicia que queremos", resolveu.