O titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, iniciou este domingo a súa viaxe institucional en China, o primeiro dun presidente galego no país asiático, onde promoverá Galicia como "un lugar seguro para investir".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

A xira por diferentes puntos de China do líder do Executivo autonómico terá como principais obxectivos "abrir oportunidades de negocio e captar investimentos" para a comunidade, con especial foco no sector agroalimentario, así como "tender pontes a nivel institucional" e ofrecer Galicia como destino turístico.

Durante a súa visita, que durará ata o vindeiro venres, Feijóo estará acompañado no país asiático polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e diferentes representantes diplomáticos, segundo informou o Executivo autonómico.

Ao longo deste cinco días, a delegación galega ofrecerá Galicia como "un lugar seguro para investir, cunha enorme seguridade xurídica e unha evidente estabilidade política", segundo as palabras do propio Feijóo.

SECTOR AGROALIMENTARIO E INDUSTRIA

Así mesmo, expresou que o sector agroalimentario representa "un oco" polo que a economía galega pode acceder ao mercado chinés, xa que este país "necesita importar" este tipo de produtos, nos que Galicia "é excelente".

"Galicia ten máis do 40% do total de leite que se produce en España, é o primeiro produtor de conservas de peixe e marisco e unha das maiores comunidades autónomas desde o punto de vista produción agroalimentaria", remarcou.

Por iso, un dos obxectivos da visita será "dar a coñecer as empresas galegas ás grandes plataformas de compra por Internet" do xigante asiático, así como que as compañías de importacións chinesas tamén poidan establecer relacións co sector produtivo galego.

Ademais, Feijóo expresou que a delegación da Xunta manterá "contactos con empresas chinesas" para "analizar" posibles investimentos destas compañías en territorio galego, con especial atención aos sectores de "a siderurgia e a automoción".

AXENDA DO PRESIDENTE

A axenda da delegación galega arrinca este luns coa visita do titular da Xunta ao grupo de comercio electrónico 'JD.com' e, posteriormente, a 'Cofco', "unha das maiores empresas de produtos agrícolas do mundo".

A continuación, segundo informou o Goberno galego, Feijoo manterá un encontro con representantes da Cámara de Comercio China "para a importación e exportación de maquinaria e produtos electrónicos".

O martes reunirase co viceministro de Relacións Institucionais do Goberno chinés, Guo Yezhou, e despois participará nun acto organizado polo Instituto Cervantes no que Galicia será presentada como destino turístico.

Ese mesmo día, a delegación autonómica visitará ao grupo Citic, propietario da empresa de calderería Censa, situada no municipio pontevedrés do Porriño. Segundo a Xunta, esta será unha das citas "craves" da viaxe a China.

DESPRAZAMENTO A XANGAI

Feijóo retomará a súa axenda o xoves, cando se desprazará á cidade máis poboada de China, Xangai, onde manterá un encontro coas empresas galegas do sector agroalimentario que participan na feira 'Galician Gourmet'. A xornada finalizará cunha visita ás instalacións do grupo Xangai Kaichuang, propietaria da conserveira Albo.

Por último, o presidente pechará a súa viaxe na tarde do venres cun encontro co vicealcalde de Xangai, Xu Kunli. Antes, reunirase coa directiva do holding empresarial Xangai Industrial Investiment, que engloba a 850 empresas de sectores como o biotecnológico, as renovables ou a automoción.