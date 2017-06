O SUP cifra en 114 as persoas identificadas na manifestación okupa de Santiago e encomia a actuación policial

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) encomiou a actuación policial do pasado sábado en Santiago na manifestación en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer, que se saldou con cargas policiais, dous detidos e un centenar de persoas identificadas.

Pancarta incautada en Santiago | Fonte: Europa Press

Na marcha, que partiu ás 21,30 horas desde a Alameda, participaron unhas 700 persoas e transcorreu sen incidentes polo Ensanche compostelán ata que chegou a rúa República Arxentina, cando un grupo de persoas accedeu ao recinto dun colexio abandonado.

Tras isto, a Policía realizou ata tres cargas e disparos de goma para dispersar ás persoas que se concentraban ás portas do citado colexio. Unha vez despexados os arredores do lugar, os axentes lanzaron botes de fume ao interior do recinto e empregaron escaleiras e furgóns policiais para saltar o muro e acceder ao patio onde se atopaban as persoas que ocuparan o centro, que foron evacuadas e identificadas.

Segundo fontes do SUP ás que tivo acceso Europa Press, un total de 114 persoas foron identificadas os axentes que participaron no dispositivo. Deles, 19 foron trasladados á Comisaría de Santiago para tarefas de identificación.

Así mesmo, dúas persoas foron detidas e, tras pasar a noite en dependencias policiais, na mañá do domingo quedaron en liberdade con cargos por resistencia e desobediencia á autoridade.

GRAN DISPOSITIVO POLICIAL

Ao longo da xornada do sábado, un amplo dispositivo policial, composto por douscentos axentes e o helicóptero Cóndor, estivo despregado polas rúas de Santiago debido á manifestación convocada en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer, que okupou durante tres anos un edificio do Centro histórico compostelán que foi desaloxado por orde xudicial o pasado 30 de maio.

Nesa mesma xornada celebrouse unha mobilización que concluíu cunha detención e varias cargas policiais e seguiulle outra ao día seguinte que finalizou sen incidentes.

O SUP encomiou o "bo facer" das Unidades de Intervención Policial o pasado sábado, que evitaron "que a cousa fose a maiores". "As cousas transcorreron sen graves incidentes grazas ao bo labor policial", aseguraron.

PANCARTAS CONFISCADAS

Ademais das UIP, unha vintena de axentes non uniformados tamén participaron no dispositivo. Antes do inicio da marcha, a Policía realizou tarefas de control no Centro histórico e nos arredores da Alameda, punto onde se concentraron os participantes na protesta.

Estes axentes, segundo apunta o SUP, revisaron mochilas e confiscaron "pancartas, escudos, paus e pasamontañas".