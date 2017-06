O SERGAS pechará 1 de cada 5 camas no verán

"Entre o 15 e o 20 por cento" das camas dos hospitais públicos galegos "non terán persoal asignado" este verán, polo que estarán pechadas. Indicouno nunha entrevista en Cadena Ser o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña.

Jesús Vázquez Almuiña | Fonte: Europa Press

En caso necesario, engadiu, as camas estarán "listas e preparadas" para ser utilizadas. É máis, asegurou que este ano haberá máis actividade en áreas sanitarias como as de Santiago e Vigo para rebaixar as cifras de pacientes en lista de espera.

En relación á investigación xudicial sobre a morte de seis enfermos de hepatite C, o conselleiro defendeu aos dous altos cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados, Félix Rubial e Carolina Gómez-Criado. E é que, ao seu xuízo, traballaron "a un alto nivel de responsabilidade e eficiencia".

En concreto, o titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago citou a declarar este mércores 14 de xuño, en calidade de testemuñas, ás xefas de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), María Jesús Lamas Díaz e María Isabel Martín Herranz, respectivamente, no marco da causa aberta pola subministración de tratamentos da Hepatite C.

1.600 PRAZAS

Doutra banda, Almuiña indicou que a Xunta confía en poder sacar a concurso 1.600 prazas "unha vez que se aproben os Orzamentos Xerais do Estado" e, a partir de aí, cada ano ir aumentando o persoal.

A continuación, destacou que esta OPE foi un "esforzo moi importante da Consellería de Sanidade e da Xunta de Galicia, que noutras autonomías aínda non se fixo". O Goberno galego, engadiu, pretende convocar oposicións periodicamente, se é posible todos os anos, aínda que non se comprometeu a manter o volume de prazas.

Así mesmo, o conselleiro rompeu unha lanza pola utilización de novas tecnoloxías para que os propios pacientes poidan servir, desde casa, os resultados das súas análises á plataforma habilitada polo Sergas. Un dos argumentos que utiliza é que é un modelo que xa se implantou noutros países de Europa e que posibilita un control máis exhaustivo dos pacientes.

Respecto do financiamento público-privada utilizado para o hospital de Vigo, o titular de Sanidade alega que é "unha fórmula que procede da normativa europea" á que a Xunta recorreu en momentos de crises. Non descarta volver recorrer a este sistema en caso necesario: "Non está sobre a mesa para os proxectos que temos inmediatos".