O director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, reclamou ao Santander que dote de "autonomía" á súa delegación territorial en Galicia "acorde coa relevancia que vai ter" a entidade financeira na comunidade logo da compra do Banco Pastor.

Santiago Lago en Radio Galega | Fonte: Europa Press

Lago realizou estas declaracións nunha entrevista concedida a Radio Galega este domingo na que advertiu sobre o risco de peche de sucursais bancarias no rural galego tras a compra de Pastor, cuxa integración en Santander tamén cre que suporá unha perda de emprego.

Con todo, o economista manifestou que a operación achegará "estabilidade", á vez que convidou á entidade financeira a dotar de "autonomía" á súa delegación territorial en Galicia.

"Oxalá (Santander) tamén lle dea unha autonomía á delegación territorial do banco que estea acorde coa relevancia que vai ter. En Galicia vai ser a segunda entidade financeira tras Abanca e por tanto non vai ser o Santander de antes. O novo Santander en Galicia vai ter unha referencia fundamental", manifestou.

PIDE A INTEGRACIÓN DE NAVARRA E PAÍS VASCO

Santiago Lago foi elixido pola Xunta como representante de Galicia na comisión de expertos para a reforma do sistema de financiamiento. Neste sentido, mantén que é necesario que "nalgún momento" intégrese a Navarra e País Vasco en "os fluxos de nivelación" para que os servizos públicos sexan equilibrados en todas as comunidades autónomas.

"A realidade é que hoxe un vasco ou un navarro pagando os mesmos impostos ou mesmo algo máis baixos que un galego ten un sector público con moitos máis recursos e mellores servizos. Isto non é razoable", incidiu.

Así, Lago cre que é posible "manter o sistema foral" destas comunidades pero tamén "calcular ben a cota" e "a achega navarra" para que independentemente de estar "nun sistema ou noutro", "se pagas un determinado nivel de impostos os teus servizos públicos son similares".

"Vai ser difícil pero pode facerse", confesou, para logo criticar a ausencia na que comisión para a reforma do sistema de financiamiento de "as comunidades menos solidarias ou as que pon en cuestión en maior medida esa solidariedade", en referencia a Navarra, País Vasco e Cataluña.

"A Galicia interésalle moito que se manteña a nivelación e a solidariedade interterritorial", apostilou, á vez que se mostrou confiado con que no mes de setembro chéguese a un "acordo técnico" previo paso a pasar á fase de negociación.

"Están a producirse avances, creo que importantes, pero é complexo. Non estamos a pensar tanto en cifras concretas como na arquitectura do sistema", concluíu.