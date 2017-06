O Auditorio de Ourense acolle este luns a presentación da estación intermodal

Este luns ten lugar no Auditorio de Ourense a presentación do proxecto da estación intermodal para a cidade. O acto contará coa participación da conselleira de Infraesturas e Vivenda, Ethel Vázquez; o presidente de Adif, Juan Bravo; o presidente da Deputación, José Manuel Baltar; e o alcalde, Jesús Vázquez.

A data desta presentación foi avanzada polo alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, a pasada semana, mentres que a oposición na cidade criticou que o proxecto se vaia a dar a coñecer un día antes do peche do prazo de alegacións.

Vázquez explicou que este luns os técnicos que participaron no proxecto, "incluído o grupo de Norman Foster", visitarán a cidade para "dar as oportunas explicacións e resolver dúbidas aos representantes dos partidos e a sociedade ourensá".

Para o rexedor, esta presentación oficial responde o "compromiso" do goberno local por "dar a maior transparencia e información sobre un dos proxectos máis importantes" para o futuro da cidade.

Ante o axustado dos prazos, o portavoz de Ourense en Común (OUeC), Martiño Xosé Vázquez, incidiu en que a convocatoria "a unhas horas do peche do prazo de alegacións" é unha "nova sinvergonzonería do goberno e do alcalde".

De feito, interpretou que existe "unha estratexia do PP" para minimizar as alegacións a pesar de que o proxecto "non é o que Ourense necesita" porque "non é un proxecto integral".

"ACTO PROPAGANDÍSTICO"

Tras avanzar que decidirá se se ausenta da comisión de seguimento "en sinal de protesta", e convoca "mobilizacións cidadás", o portavoz de Democracia Ourensá (DO), Gonzalo Pérez Jácome, fixo fincapé en que o acto do luns "deixa sen marxe" para alegar.

Pola súa banda, o dirixente socialista Ángel Vázquez Barqueiro cualificou a cita do luns no Auditorio como "un mero acto propagandístico do PP" para presentar "o proxecto do PP".

Díxoo despois de lembrar que o seu grupo xa presentou alegacións, porque "a cidadanía xa coñecía este proxecto". Iso si, conveu que se se pretendía que os ourensáns fosen partícipes da chegada do AVE, "a presentación tería que ser hai 15 días".