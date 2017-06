Comeza en Santiago a V edición do mercado Galicia Escena Pro, no que participarán máis de 160 profesionais

Máis de 160 profesionais do sector escénico galego e doutros puntos de España daranse cita en Santiago para participar na quinta edición de Galicia Escena PROL, que se desenvolverá desde este luns 12 ata o 15 de xuño e que incluirá 19 espectáculos nun programa aberto tamén a público en xeral.

Galicia Escena PROL | Fonte: Europa Press

Catro espazos da cidade --o Teatro Principal e o Salón Teatro, o Auditorio Abanca e a Fundación Sgae-- acollerán as representacións do evento, orientado principalmente a programadores e profesionais.

Como na edición anterior, este ano o mercado abrirase a producións de fóra de Galicia, concretamente de Castilla y León. Así, foron seleccionados --de entre as 68 propostas-- 17 espectáculos galegos, tres máis que o ano anterior, e dous da comunidade convidada.

Grazas á colaboración da Feira de Teatro de Cidade Rodrigo, viaxarán ata Galicia as compañías Nau D'amores, coa proposta de teatro contemporáneo 'Penal de Ocaña'; e Cirk About It, de novo circo, con 'El apartamento'. Tamén compañías galegas participarán posteriormente neste festival.

VARIEDADE DE ESPECTÁCULOS GALEGOS

No relativo a Galicia, os organizadores destacaron que as propostas incluídas abarcan "diversidade de xéneros e de linguaxes", así como compañías consolidadas xunto a outras emerxentes coa idea de ofrecer "variedade" aos programadores.

Entre a selección hai seis propostas específicas para público infantil e familiar: 'A meniña que quería navegar', de Redrum Teatro; 'Pum, Pum!', de Baobab Teatro; 'Redondo', de Caramuxo Teatro; e 'Rabicundo', de Teatro Ghazafelhos; ademais da de danza 'Emoticores', das Tricoutouses, a de novo circo 'O faiado', de Teatro ou Cubo.

Para público adulto, a carteleira inclúe os novos traballos de compañías recoñecidas como Eme2 Produccións, con 'A noiva de don Quixote'; Teatro do Noroeste, con 'Estado de Graza'; Teatro do Atlántico, con 'Helena: xuizo a unha lurpia'; Sarabela Teatro, con 'Normas para saber vivir na sociedade actual'; e Talía Teatro, que presenta 'Ubú Rei'.

Ademais, tamén participarán IlMaquinario Teatro, con 'Resaca', Elefante Elegante, con 'Tropical' e o espectáculo debut de Vos Náufragos, 'Castrapo'.

De forma paralela, tamén haberá sitio para a maxia, con Mago Teto (Íntimo, a viaxe da miña vida); novo circo, con Pistacatro (Outono) e danza, con Ánxela Blanco (Ulises e a meniña durmida, segunda travesía).

ACCESO GRATUÍTO E PITCHING

Como en anos anteriores, as representacións dos 19 espectáculos en cartel serán de acceso gratuíto para o público non profesional, en función da capacidade dispoñible en cada caso, previa retirada de invitación.

O resto da programación de Galicia Escena Prol diríxese exclusivamente a profesionais acreditados --40 máis que o ano anterior--.

Na oferta inclúese, por terceiro ano consecutivo, unha xornada de presentacións en formato 'pitching', na que outras 10 compañías adiantarán aos axentes culturais acreditados un avance de proxectos nos que están a traballar. No entanto, elimínase o formato showcases, que "non estaba a dar o resultado de contratación" esperado por un enfoque incorrecto.

UNHA CITA "CONSOLIDADA"

Durante a presentación, o conselleiro de Cultura destacou que este mercado supón xa unha cita "consolidada" que converte a Santiago en "a capital das artes escénicas" na Comunidade.

Este evento, explicou Rodríguez, supón "un espazo idóneo para cómpraa-venda" de espectáculos feitos en Galicia, abarcando "diferentes estilos e repertorios.

Paralelamente, reivindicou o seu poder para conseguir "unha maior visibilidade social da actividade escénica" na Comunidade.