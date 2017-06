Teatro e maxia este luns na primeira xornada do mercado Galicia Escena Pro

A quinta edición de 'Galicia Escena Pro' arrincará este luns cunha primeira xornada na que se poderán ver propostas de teatro e maxia para todos os públicos, desde a mañá ata entrada a media noite.

O programa, organizado pola Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) versará sobre a exhibición de 19 espectáculos, que contan coa participación de máis de 160 profesionais de Galicia e do resto da Península Ibérica, segundo informou a Xunta de Galicia nun comunicado.

Ademais, avanzou que a entrada será gratuíta, polo que o público en xeral terá a posibilidade de acceder aos espectáculos programados retirando o billete no despacho de billetes do espazo correspondente unha hora antes da representación. No entanto, todo iso dependerá da capacidade dispoñible en cada sala tras o acceso de profesionais acreditados.

PRIMEIRA XORNADA

A programación comezará ás 11,30 horas na sala dúas da Fundación SGAE co espectáculo 'Redondo', a cargo da compañía Caramuxo Teatro, que, cunha duración de preto de 30 minutos, mostrará a fascinación do seu protagonista, Mr. Round, polos obxectos redondos.

A continuación, sobre as 12,15 horas, terá lugar na sala Germán Coppini, tamén na Fundación SGAE, 'Íntimo. A viaxe dá miña vida', do Mago Teto. Xa pola tarde, as actividades comezarán no Auditorio Abanca ás 17,30 horas coa representación 'Penal de Ocaña', da compañía castelá Nao D'Amores.

Seguidamente, será a quenda de 'Estado de graza. Epifanía dá mala filla', unha actuación que vén da man de Teatro Noroeste e que representa "a relación entre unha filla que pretende a liberdade e unha nai que está dominada por profundas crenzas relixiosas", segundo informou o Goberno galego no devandito comunicado.

Esta primeira xornada finalizará no Salón Teatro ao redor das 22,30 horas con 'Tropical', da compañía Elefante Elegante. Trátase dun espectáculo sobre viaxes cunha linguaxe centrada na imaxe, o movemento, a música e a danza.