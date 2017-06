A parroquia do Corpus Christi en Las Rozas (Madrid) acolle este luns o funeral de Ignacio Echeverría

A parroquia do Corpus Christi, na madrileña localidade de Las Rozas, acollerá este luns o funeral de Ignacio Echeverría, o galego de 39 anos falecido o pasado 3 de xuño nos atentados de Londres.

Ignacio Echeverría morreu dunha puñalada nas costas | Fonte: Europa Press

O funeral de Echeverría terá lugar ás 13,00 horas, un día despois do seu enterro no cemiterio da mesma localidade madrileña. A el acudirá a presidenta rexional, Cristina Cifuentes.

Ignacio Echeverría, cuxo corpo foi repatriado este sábado a España, morreu por unha ferida producida por unha puñalada nas costas ao tratar de defender con axuda da súa monopatín a unha muller que estaba a ser atacada por un terrorista.

Tras varios días sen coñecer a súa situación, os familiares de Ignacio Echeverría puideron ver o seu corpo o xoves e mostraron a súa intención de repatrialo canto antes. Os ministros de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Ignacio Dastis, e do Interior, Juan Antonio Zoido, afirmaron que farían o posible para que a repatriación non se demorase máis.

Este venres, o Consello de Ministros aprobou conceder a Echeverría a Gran Cruz da Orde do Mérito Civil a título póstumo, "a máis alta condecoración do Estado para supostos como este", segundo explicou o ministro portavoz do Goberno, Íñigo Méndez de Vigo.

A localidade onde residía Echeverría, Las Rozas, rendeu homenaxe ao mozo nado en Ferrol cunha multitudinaria concentración na praza do Concello, onde gran cantidade de monopatines alzáronse en sinal de homenaxe.