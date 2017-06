A Policía Local de Lugo auxilia a unha muller ebria localizada cando durmía nunha rúa

A Policía Local de Lugo auxiliou na madrugada deste luns a unha muller ebria localizada cando durmía sentada nunha rúa da capital luguesa, polo que axentes levárona ao seu domicilio.

Segundo informou a Policía Local, ás 2,10 horas deste luns unha patrulla da Policía Local atopou a unha muller sentada no chan que durmía na Praza Ramón Falcón.

A muller foi espertada e os axentes comprobaron que se atopaba ebria. Tras rexeitar asistencia sanitaria foi trasladada no vehículo policial ata o seu domicilio.

Por outra banda, ás 22,30 horas do domingo unha patrulla da Policía Local auxiliou a unha persoa maior nunha cadeira de rodas motorizada que se atopaba desorientada á altura do número 116 da Avenida Magoy, polo que procedeu á localización da súa familia, que se fixo cargo dela.

OUTRAS INCIDENCIAS

Mentres, ás 23,30 horas do domingo unha patrulla da Policía Local trasladouse ao estanco situado no número 134 da Rúa San Roque con motivo de que saía fume do establecemento.

Ao lugar desprazouse unha dotación de bombeiros e o propietario do local. No interior do establecemento confirmaron que se activou a alarma anti-atracos por causas que descoñece.

Ademais, ás 00,40 horas deste luns unha patrulla da Policía Local trasladouse a un garaxe no número 19-23 da Rúa San Roque, onde se atopaba unha persoa atrapada no interior do mesmo, ao non conseguir abrir desde o seu interior. Por iso, procederon a abrirlle a porta desde o exterior co seu propio mando do garaxe.